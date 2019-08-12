2019-08-12T12:26:42+03:00
Конкурсы и тесты

Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» из Норильска: «Лето за полярным кругом бывает очень красивым и веселым»

Поделись своими летними улыбками! Заявки на участие все еще принимаются!
Ирина КИРШЕВА
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Ратмир и Теона радуются лету Фото: личный архив участницы фотоконкурсаРатмир и Теона радуются лету Фото: личный архив участницы фотоконкурса
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Лето у всех разное. Одни бороздят просторы южных стран. Другие отправляются в автомобильное путешествие по стране. Третьи счастливы на своей даче или в деревне у бабушки. В Норильске лето особенное. В первых числах июня – снегопад. В июле – невозможная жара. Погода настолько переменчива, что люди наслаждаются каждым теплым днем.

Благодаря фотоконкурсу «Улыбнись лету», который проводит «Комсомольская правда» - Красноярск, можно посмотреть, как местные жители проводят это лето. Жизнерадостное фото отправила на конкурс Кристина Ламинская:

«Лето за полярным кругом бывает очень красивым и веселым! Не верите? Тогда посмотрите на Ратмира и Теону».

А как вы проводите это лето? Заявки на участие в фотоконкурсе от жителей Красноярского края принимаются до 18 августа. Нужно только выбрать фотографию на фоне летнего пейзажа, на которой кто-то улыбается, смеется или хохочет. Кто угодно! Ваши дети, знакомые, родные, друзья…

От каждого участника принимается только одна фотография хорошего качества, четкая и не размытая (самостоятельно сделанная или принадлежащая ему).

С 19 августа стартует голосование, которое продлится до 25 августа. 26 числа – подведение итогов.

В финал попадут три участника, набравшие наибольшее количество голосов во время голосования. 28 августа состоится торжественное награждение. Каждый победитель получит диплом, подарки от «Комсомолки» и наших партнеров.

Подробности на странице конкурса по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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