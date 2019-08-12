2019-08-12T10:27:53+03:00
Происшествия

В Туве сутки искали пропавшую без вести 5-летнюю девочку

Ребенок все это время находился у соседей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве сутки искали пропавшую без вести 5-летнюю девочкуВ Туве сутки искали пропавшую без вести 5-летнюю девочкуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве сутки искали пропавшую без вести 5-летнюю девочку. Ооржак Нурсат из города Ак-Довурак родные спохватились накануне вечером. 11 августа, около 16 часов, девочка вышла из дома и исчезла. Попытки найти ее самостоятельно успехами не увенчались. Родители вызвали полицию. Поисковые группы прочесывали местность: пустыри, заброшенные дома, водоемы.

На сайте полиции появилась ориентировка девочки с фотографией. На утреннем аппаратном совещании и.о. министра внутренних дел Тувы Март-оол Тарначы доложил главе республики об этом случае и Шолбан Кара-оол поручил всем службам оказать максимальное содействие в поисках ребенка.

А вскоре выяснилось: девочка все это время была у соседей в гостях. И те даже не подумали, что надо сообщить об этом родителям. Теперь у полиции будут к ним соответствующие вопросы на тему гражданской ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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