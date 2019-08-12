СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-12T09:19:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 33 человек. Жители района продолжают обращаться за медицинской помощью. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения. Там уточнили, что в результате первой волны взрывов, произошедшей 5 августа, пострадали 15 человек, из них один погиб на месте, шесть были госпитализированы в Ачинскую МРБ, все госпитализированные – средней степени тяжести. Один из пострадавших военнослужащих был переведен в краевую офтальмологическую больницу, еще двое – в военный госпиталь.

Еще 18 человек пострадали от второго взрыва вечером 9 августа. Поначалу сообщалось о 5 пострадавших. Затем количество раненых начало расти.

- По состоянию на 08:00 утра 12 августа за медицинской помощью обратились 18 человек, детей среди пострадавших нет. Из них 11 были обследованы и отпущены на амбулаторное лечение. Госпитализация потребовалась 7 человекам, двое из которых в настоящее время переведены в военный госпиталь, 2 доставлены рейсом санитарной авиации в краевую клиническую больницу, обследованы и отпущены на амбулаторное лечение. Еще трое пациентов остались на лечении в Ачинске, из них один также отпущен под амбулаторное наблюдение, - прокомментировали в краевом минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU