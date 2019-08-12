Количество пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 33 человек
Количество пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 33 человек. Жители района продолжают обращаться за медицинской помощью. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения. Там уточнили, что в результате первой волны взрывов, произошедшей 5 августа, пострадали 15 человек, из них один погиб на месте, шесть были госпитализированы в Ачинскую МРБ, все госпитализированные – средней степени тяжести. Один из пострадавших военнослужащих был переведен в краевую офтальмологическую больницу, еще двое – в военный госпиталь.
Еще 18 человек пострадали от второго взрыва вечером 9 августа. Поначалу сообщалось о 5 пострадавших. Затем количество раненых начало расти.
- По состоянию на 08:00 утра 12 августа за медицинской помощью обратились 18 человек, детей среди пострадавших нет. Из них 11 были обследованы и отпущены на амбулаторное лечение. Госпитализация потребовалась 7 человекам, двое из которых в настоящее время переведены в военный госпиталь, 2 доставлены рейсом санитарной авиации в краевую клиническую больницу, обследованы и отпущены на амбулаторное лечение. Еще трое пациентов остались на лечении в Ачинске, из них один также отпущен под амбулаторное наблюдение, - прокомментировали в краевом минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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