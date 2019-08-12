В Красноярском крае по вине водителя внедорожника пострадали 5 человек
В Красноярском крае по вине водителя внедорожника пострадали 5 человек. Информацию опубликовали в паблике «ЧП Лесосибирск», где и произошло ДТП. В ГИБДД ее подтвердили.
В Красноярском крае по вине водителя внедорожника пострадали пять человек.
По предварительной версии 11 августа около 19:20 часов 56-летний водитель на Toyota Land Cruiser мчался из Лесосибирска в сторону Красноярска в состоянии алкогольного опьянения. На 17-м километре трассы он потерял управление, догнал и протаранил Ford Focus. Вместе они вылетели на обочину, где столкнулись с припаркованным ВАЗ-21093. В результате все три автомобиля покатились в кювет. Причем больше всех пострадал именно отечественный автомобиль. Его оставили здесь грибники.
В результате ДТП пострадала семья: супруги и 3 ребенка. Все они ехали в Ford Focus. К счастью, травмы оказались незначительными, медицинскую помощь оказали всем на места. У водителя внедорожника были все признаки алкогольного опьянения, но от освидетельствования на месте он отказался. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и перспектива надолго стать пешеходом.
ИСТОЧНИК KP.RU