СЕГОДНЯ 08:22 2019-08-12T08:22:52+03:00

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В Красноярском крае по вине водителя внедорожника пострадали 5 человек. Информацию опубликовали в паблике «ЧП Лесосибирск», где и произошло ДТП. В ГИБДД ее подтвердили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/725415" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае по вине водителя внедорожника пострадали пять человек.

По предварительной версии 11 августа около 19:20 часов 56-летний водитель на Toyota Land Cruiser мчался из Лесосибирска в сторону Красноярска в состоянии алкогольного опьянения. На 17-м километре трассы он потерял управление, догнал и протаранил Ford Focus. Вместе они вылетели на обочину, где столкнулись с припаркованным ВАЗ-21093. В результате все три автомобиля покатились в кювет. Причем больше всех пострадал именно отечественный автомобиль. Его оставили здесь грибники.

В результате ДТП пострадала семья: супруги и 3 ребенка. Все они ехали в Ford Focus. К счастью, травмы оказались незначительными, медицинскую помощь оказали всем на места. У водителя внедорожника были все признаки алкогольного опьянения, но от освидетельствования на месте он отказался. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и перспектива надолго стать пешеходом.

ИСТОЧНИК KP.RU