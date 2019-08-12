СЕГОДНЯ 06:52 2019-08-12T06:52:58+03:00

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В Красноярске девушка обокрала арендованную квартиру. Владелица никогда ранее не сталкивалась с подобным, ей пришлось писать заявление в полицию. Как все было, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

Красноярка сдавала свою квартиру в аренду посуточно через агентство, обычно командировочным или гостям города. Внутри для комфорта поставила мебель, бытовую технику. Однажды квартиру сняла 21-летняя девушка. А затем попросила продлить аренду еще ненадолго. Когда агент приехал за ключами, дверь оказалась открытой. Из квартиры исчезла бытовая техника на сумму более 36 тысяч рублей.

Установить, где находится подозреваемая, полицейским не составило труда. Девушка призналась, что сдала похищенное в ломбард, а деньги потратила, как ей захотелось. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, в скором времени состоится суд. Девушке грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU