2019-08-12T06:27:48+03:00
Общество

Конец лета, а красноярцев по-прежнему атакуют клещи

За неделю к медикам с жалобами обратились 84 человека
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Конец лета, а красноярцев по-прежнему атакуют клещиКонец лета, а красноярцев по-прежнему атакуют клещиФото: Мария ЛЕНЦ
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На календаре конец лета, а красноярцев по-прежнему атакуют клещи. Хотя и меньше, чем в предшествующий период. По данным специалистов краевого Роспотребнадзора за минувшую неделю к медикам с жалобами на присасывание клещей обратились 84 человека, из которых 6 детей. Это в 2,2 раза ниже уровня предыдущей недели. С начала сезона в Красноярске зарегистрировано 6 404 случая, в том числе 1 095 среди детей. Места контактов не изменились: окрестности «Столбов», Академгородок, Солнечный, Ветлужанка, деревня Кузнецово, поселок Торгашино, остров Татышев.

Статистика по краю выглядит таким образом: за неделю – 304 пострадавших, что в 2,1 раза меньше показателей предыдущей недели. И с начала сезона – 18 235 случаев присасывания клещей, в том числе 3 368 случая среди детей. Ситуация находится на уровне среднемноголетних значений.

Мнение, что в это время года клещи уже не опасны, ошибочно, предупреждают специалисты. Поэтому, отправляясь в лес за грибами и ягодами, не завывайте про экипировку и репелленты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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