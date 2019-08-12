2019-08-12T05:56:56+03:00
Звезды

На 400-летии Енисейска с концертом выступил Олег Газманов

И прогулялся по Красноярску [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На 400-летии Енисейска с концертом выступил Олег Газманов. Фото: соцсетиНа 400-летии Енисейска с концертом выступил Олег Газманов. Фото: соцсети
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На 400-летии Енисейска с концертом выступил Олег Газманов. Он стал гвоздем концертной программы, а час его выступления обошелся организаторам в круглую сумму – 4 миллиона рублей. Хит Газманова «Ясные дни» стал шуткой у гостей праздника, ведь к вечеру собрались тучи и пошел дождь. Однако, несмотря на непогоду, гостей на празднике было много. Они приехали со всех концов страны.

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На 400-летии Енисейска с концертом выступил Олег Газманов
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Перед выездом в Енисейск певец прогулялся по Красноярску, а видео выложил в Инстаграм: «Сегодня я встал в 5 утра и прилетел в Красноярск. Впереди меня ждет Енисейск. А пока у меня есть час поболтаться по Красноярску. Отличный город, красивый».

Напомним, что в минувшие выходные отметили юбилей старейшего города Красноярского края. Подготовка к событию началась за несколько лет – в 2014 году президент страны подписал указ о праздновании 400-летия города. Енисейск привели в порядок, отреставрировали памятники архитектуры: старинные дома и храмы.

Следующий подобным масштабным событием станет 400-летние Красноярска, которое пройдет в 2028 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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