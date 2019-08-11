В Красноярске мать оставила малыша в машине на солнцепеке

СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-11T17:17:56+03:00

Женщины не было так долго, что прохожие начали переживать за судьбу ребенка

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Жительница Красноярска оставила в машине на солнцепеке своего малыша и упорхнула по делам. Все случилось на Ярыгинской набережной. Ренбенок находился в детском автокресле на переднем сиденьи иномарки очень долго. По словам очевидцев, матери не было как минимум полчаса. Малыш так сильно плакал, что другие женщины не смогли на это спокойно смотреть. Одна из них в приоткрытое окно просунула руку и потрогала лоб мальчика - он был весь горячий.

- Мы вызвали полицию и «скорую», - рассказала она. - Мама, в конце концов, появилась и сказала, что когда уходила, думала, что ребенок будет спать. Я считаю, полиция должна разобраться в ситуации.

Напомним, правила дорожного движения запрещают оставлять без присмотра в машине детей до 7 лет. Матери может грозить денежный штраф. В случае же, если есть угроза жизни ребенка, на родителей могут завести уголовное дело за оставление в опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU