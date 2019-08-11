31 человек пострадал при взрывах на складе боеприпасов под Ачинском

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-11T16:53:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Общее количество пострадавших от взрывов на складе боеприпасов под Ачинском достигло 31. Как «Комсомольской правде»- Красноярск сообщили в пресс-службе регионального минздрава, за помощью обратился семнадцатый пострадавший от второй волны взрывов, произошедшей 9 августа. Еще 14 человек пострадали во время первой волны, она, напомним, произошла 5 августа. Один человек погиб.

- По состоянию на утро воскресенья у нас 17 обратившихся за помощью, - сказала пресс-секретарь минздрава Красноярского края Зоя масленникова. - Еще один человек обратился, и он госпитализирован. Состояние средней тяжести.

Ранее в минздраве сообщали о 16 пострадавших: пятеро госпитализированы. Детей среди них нет. Известно, что двое из обратившихся были направлены в краевую больницу, в Красноярск. После оказания медицинской помощи их отпустили.

Напомним, в деревне Каменка произошла серия взрывов и два возгорания на военном складе. В данный момент пламя потушено. На территории Ачинского района введен режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU