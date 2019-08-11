«Переживаю за земляков»: нападающий ФК «Краснодар» посвятил Ачинску победный гол в матче с «Рубином»
Уроженец Ачинска Иван Игнатьев по праву считается одним из лучших форвардов российского футбола. Накануне ФК «Краснодар», за который играет Игнатьев, проводил домашнюю встречу с казанским «Рубином» - в рамках 5-го тура российской премьер-лиги. Победный гол забил Игнатьев. Счет игры - 1:0 в пользу хозяев поля.
Свой победный гол он посвятил Ачинску, сообщает пресс-служба администрации города. Таким образом Игнатьев решил поддержать земляков. После игры у него состоялся телефонный разговор с главой Ачинска Илаем Ахметовым.
- Я слежу за ситуацией в Ачинске, - сказал форвард «Краснодара». - Читаю все новости и переживаю за земляков.
Иван Игнатьев - бывший воспитанник ачинской муниципальной детско-юношеской спортивной школы. Напомним, вечером 5 августа в воинской части, расположенной в Каменке - деревня в 20 километрах от города, произошла серия взрывов на складе боеприпасов. Один человек погиб. На территории был введен режим ЧС, который сняли вечером 7 августа. Но спустя два дня, 9 августа, на складе вновь прогремели взрывы, начался пожар. Пострадали 16 человек. В данный момент огонь потушен.
ИСТОЧНИК KP.RU
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