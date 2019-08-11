2019-08-11T14:51:31+03:00
Происшествия

Решила съездить по делам. В Канске поймали без прав пьяную женщину, угнавшую бетономешалку

Ей грозит до 5 лет лишения свободы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Решила съездить по делам. В Канске поймали без прав пьяную женщину, угнавшую бетономешалкуРешила съездить по делам. В Канске поймали без прав пьяную женщину, угнавшую бетономешалкуФото: Мария ЛЕНЦ
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Съездить по делам на чужой бетономешалке решила 27-летняя жительница Канска. Девушку в нетрезвом состоянии задержали полицейчкие, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. КАМАЗ, на шасси которого находился бетоносмеситель, приметил ночью в частном секторе Канска дежуривший наряд ДПС. Когда машину остановили, зм рулем увидели пьяную даму.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В рамках дальнейшего разбирательства полицейские установили, что транспортное средство принадлежит строительной кампании, где водителем работает отец правонарушительницы, - рассказали в полиции. - Женщина приехала в гости к родителям и, увидев припаркованный возле ограды дома автомобиль с оставленными в нем ключами зажигания, решила без предупреждения съездить на нем по своим делам, а затем вернуть на место. Однако во время возвращения была задержана сотрудниками ГИБДД.

Против нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.166 УК России (Неправомерное завладение автомобилем или другим транспортным средством без цели хищения). Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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