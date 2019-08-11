2019-08-11T13:02:44+03:00
Общество

Жителей Ачинска предупредили о плановых взрывных работах

Они не связаны с ЧП на складе боеприпасов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Жителей Ачинска предупредили о плановых взрывных работахЖителей Ачинска предупредили о плановых взрывных работахФото: Мария ЛЕНЦ
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Жителей Ачинска предупредили о плановых взрывных работах на местном известняковом руднике АГК. Как сообщили в пресс-службе Ачинска, работы продлятся несколько дней и не связаны с происшествиев в воинской части.

Напомним, в деревне Каменка под Ачинском 5 августа прогремела серия взрывов - на складе боеприпасов начался пожар, танковые снаряды под воздействием температуры начали взрываться один за другим. В районе был объявлен режим ЧС, который спустя двое суток сняли. Люди начали возвращаться в уцелевшие квартиры. Однако 9 августа вечером на складе вновь начался пожар, и взрывы возобновились. Сейчас огонь потушен с воздуха авиацией минобороны, территорию обследуют на предмет безопасности.

Что касается взрывных работ, то они пройдут 13, 14 ,15, 16 августа с 12.00 до 13.00 часов на территории Мазульского известнякового рудника АГК. Это плановые мероприятия.

- Это стандартный процесс в работе карьера, - заверили в мэрии Ачинска. - Такие работы регулярно осуществляются для добычи горной массы. Просим жителей Ачинска и Ачинского района не волноваться и соблюдать спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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