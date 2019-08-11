2019-08-11T07:33:21+03:00
Происшествия

В Красноярске мужчина упал с Коммунального моста и бесследно исчез

По сообщениям очевидцев, спасатели прочесали реку, но так и не нашли его
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске мужчина упал с Коммунального моста и бесследно исчезВ Красноярске мужчина упал с Коммунального моста и бесследно исчезФото: Мария ЛЕНЦ
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Мужчину на Коммунальном мосту в Красноярске увидели горожане. На глазах людей он упал с огромной высоты и, оказавшись в воде, попробовал плыть против течения. Красноярцы вызвали спасателей. Как рассказали в пресс-службе КГКУ «Спасатель», произошло все в минувшие сутки, 10 августа. На экстренный номер Единой дежурно-диспетчерской службы позвонили: человек упал в Енисей.

Спасатели обследовали участок Енисея от места ЧП до Октябрьского моста. Осмотрели также острова и берега реки. Но мужчина бесследно пропал.

Спасатели напоминают, что прыгать в воду с мостов, в неизвестном месте категорически нельзя - можно удариться головой о сваи, грунт или корягу и получить тяжелую травму. Также ни в коем случае нельзя подплывать к близко идущим судам - вблизи них течением может затянуть под винт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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