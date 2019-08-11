И личный водопад в придачу. В «Роевом ручье» выдрам отремонтировали вольер

СЕГОДНЯ 05:51 2019-08-11T05:53:01+03:00

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Многие ли могут похвастать личным водопадом? Совсем нет. А обитатели «Роева ручья», выдры Ассоль и Грей теперь могут.

Фото: Роев ручей

Недавно им отремонтировали жилье, и в новом вольере теперь имеется небольшой водопад, рассказали в пресс-службе парка флоры и фауны «Роев ручей».

Фото: Роев ручей

К слову, пока шла реконструкция жилья, выдры обитали во временном. И вот - новоселье.

Фото: Роев ручей

Поначалу зверьков просто запустили в вольер, не включаяя водопада, - чтобы они пообвыклись и не были напуганы.

Фото: Роев ручей

Когда парочка освоилась и изучила территорию, водопад подключили. И Ассоль, и Грею он пришелся по душе, и они во всю плещутся.

Фото: Роев ручей

Понаблюдать за семейством выдр можно через решетку - стекла у вольера нет. Кстати, сотрудники парка напоминают, что кормить животных (в том числе и выдр) нельзя - у них свой рацион, и еда, которую приносят посетители, может быть опасной.

Накануне один из красноярцев добровольно отдал сотрудникам «Роева ручья» килограма фруктов и овощей.

ИСТОЧНИК KP.RU