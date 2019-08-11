И личный водопад в придачу. В «Роевом ручье» выдрам отремонтировали вольер
Многие ли могут похвастать личным водопадом? Совсем нет. А обитатели «Роева ручья», выдры Ассоль и Грей теперь могут.
Фото: Роев ручей
Недавно им отремонтировали жилье, и в новом вольере теперь имеется небольшой водопад, рассказали в пресс-службе парка флоры и фауны «Роев ручей».
Фото: Роев ручей
К слову, пока шла реконструкция жилья, выдры обитали во временном. И вот - новоселье.
Фото: Роев ручей
Поначалу зверьков просто запустили в вольер, не включаяя водопада, - чтобы они пообвыклись и не были напуганы.
Фото: Роев ручей
Когда парочка освоилась и изучила территорию, водопад подключили. И Ассоль, и Грею он пришелся по душе, и они во всю плещутся.
Фото: Роев ручей
Понаблюдать за семейством выдр можно через решетку - стекла у вольера нет. Кстати, сотрудники парка напоминают, что кормить животных (в том числе и выдр) нельзя - у них свой рацион, и еда, которую приносят посетители, может быть опасной.
Накануне один из красноярцев добровольно отдал сотрудникам «Роева ручья» килограма фруктов и овощей.
ИСТОЧНИК KP.RU