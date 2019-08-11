Глава Красноярского края пообщался с лесными пожарными на месте тушения огня

СЕГОДНЯ 04:46 2019-08-11T04:46:23+03:00

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Александр Усс накануне побывал в Богучанском районе Красноярского края, на месте тушения лесных пожаров - пообщался с пожарными в одном из лесничеств и проверил ход работ. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Напомним, на территории края Богучанский район - один из наиболее проблемных в плане лесопожарной обстановки. Всего в Красноярском крае, по данным на 11 августа, горит 1 миллион 111 тысяч 846 гектаров леса. В охранной зоне горит порядка 58 тысяч гектаров.

Лесные пожарные рассказали Уссу, что сейчас группа тушит новое возгорание. Огонь удалось поймать вовремя и локализовать. В данный момент угрозы распространения уже нет. Губернатор же, в свою очередь, отметил, что вскоре работа лесных пожарных в районе может измениться - это случится после создания здесь северного Лесопожарного центра. Некоторая часть приарктических территорий из зоны контроля (пожары в таких зонах сейчас не тушат) переведут в зону охраны. Кроме того, губернатор отметил важность для тушения лесных пожаров увеличения штата лесничих (в отрасли, как и во многих других, прошло сокращение).

Добавим, лесопожарный сезон в крае в этом году начался рано - первый лесной пожар зарегистрирован 22 марта. Лесникам с начала сезона удалось потушить свыше полутора тысяч лесных пожаров в регионе, при этом около 60 процентов тушили в первые сутки. В лесах действует режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU