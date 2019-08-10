2019-08-10T06:22:02+03:00
Общество

Посетитель красноярского зоопарка добровольно сдал продукты, которыми хотел угостить животных

Мужчина понял по табличкам, что никого кормить нельзя
Ольга КОСТИНА
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Такой набор продуктов принес с собой посетитель зоопаркаТакой набор продуктов принес с собой посетитель зоопаркаФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»
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Яблоки, бананы, огурцы – это «паек», который принес с собой в красноярский зоопарк один из посетителей. Он решил угостить животных, но по табличкам, которые установлены едва ли не на каждой дорожке, понял, что кормить никого нельзя. И решил добровольно «сдаться».

- К сожалению, многие посетители игнорируют таблички, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в парке флоры и фауны «Роев ручей». – Сегодня было около 1000 посетителей. Представляете, если каждый принесет с собой столько еды и отдаст ее животным? Таким количеством можно перекормить, наверное, даже динозавра! Что уж говорить о животных, которые ежедневно получают определенное количество пищи.

И ведь были уже печальные случаи. В апреле умер 10-месячный козленок, которого перекормили морковью и капустой посетители парка.

Покормить животных можно только специальным кормом. Его продают на территории зоопарка. Его количество вычтено из общего рациона и не представляет угрозы для здоровья и жизни животных. Овощи проверены специальным прибором на содержание нитратов. На вольерах животных, которых можно покормить, прикреплены специальные таблички.

Но не все вняли очередной просьбе работников парка. Вот что пишут «сердобольные» любители животных в соцсетях:

«Видели мы, что там за еда!! Беее. Мы кормили, и будем кормить! Бедные животные голодные! У нас яблоки свои и БЕЗ ПЕСТИЦИДОВ».

«Что значит травить животное яблоком? Морковкой? Капустой? Где отрава? Это не мясо какое-нибудь. Ни калорий, ничего. А если животное не голодное, то брать не будет. Если сытый - к миске не подойдет».

Другие же советуют сотрудникам зоопарка принимать более жесткие меры:

«Устанавливается видео наблюдение, таблички о запрете кормления животных, ставится охрана. Ловите за руку одного, второго, потом можно посмотреть по ответственности что предусмотрено... В любом воспитании важна системность».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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