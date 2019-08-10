2019-08-10T05:50:59+03:00
Происшествия

Шквалистый ветер, град, грозы: жителей Красноярского края предупредили о резкой смене погоды

Жара отступает!
Ольга КОСТИНА
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В Красноярском крае ухудшится погодаВ Красноярском крае ухудшится погодаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае резко сменится погода. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в ГУ МЧС края. По данным гидрометцентра, 10 августа в центральных и южных районах местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра 17-22 метров в секунду.

В МЧС советуют лишний раз не выходить из дома и соблюдать правила личной безопасности.

Если дождь, ветер и град застигли на улице, постарайтесь держаться подальше от металлических конструкций, рекламных щитов и деревьев, не стойте под балконами и другими перекрытиями. Владельцам садовых участков рекомендуется заранее укрыть свой урожай и укрепить конструкции, которые может подхватить порывы ветра.

Во время грозы отключите питание всех электроприборов, которые подключены к сети. Лучше ограничить использование сотовой связи и всех гаджетов на время разбушевавшейся стихии.

Закройте балконные двери, окна, форточки, держитесь от них на расстоянии. Закройте камины и дымоходы.

Если стихия застала в дороге, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Мокрое дорожное полотно может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Поэтому нужно быть вдвойне внимательнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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