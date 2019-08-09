2019-08-09T16:02:35+03:00
Здоровье

Двум красноярцам поставили диагноз ВИЧ прямо на улице

На это потребовалось 15 минут
Татьяна РЯБИНИНА
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Экспресс-тестирование на ВИЧ занимает всего 15 минут.Экспресс-тестирование на ВИЧ занимает всего 15 минут.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня в центре Красноярска работал мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. Прохожих принимали без документов, анонимно и бесплатно. Консультировали и отвечали на вопросы.

За три часа протестировали 45 человек, результаты люди узнали через 15 минут после экспресс-анализа.

Два теста показали ВИЧ-положительный результат. Это говорит о том, что люди порой не подозревают, что опасная инфекция уже рядом. И это еще раз подтверждает: тестирование на ВИЧ нужно проходить регулярно.

Выезды мобильного пункта с экспресс- тестированием на ВИЧ в Красноярске будут продолжаться. Ближайшие уже известны, они запланированы по следующим адресам:

29 августа с 12.00 до 15.00 на Театральной площади;

11, 12 и 13 сентября сентября с 10.00 до 16.00 в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19);

7 октября с 12.00 до 15.00 автостоянка перед ТЦ «Красноярье» (проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 120).

ИСТОЧНИК KP.RU

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