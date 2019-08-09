Популярность платформы «ВТБ Мои Инвестиции» выросла в 4 раза

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-09T13:45:08+03:00

Изменить размер текста: A A

За июль 2019 года мобильную платформу «ВТБ Мои Инвестиции» установило 84,5 тыс. новых пользователей. Это в 4 раза больше показателя предыдущего месяца. В июне приложением начало пользоваться 20,4 тыс. клиентов.

Оборот сделок, совершенных за июль в «ВТБ Мои Инвестиции», превысил 138 млрд руб. Число клиентов, совершавших сделки в июле, выросло на 35%, превысив 30 тыс. человек. Общий с момента запуска приложения оборот составил 1 трлн 267 млрд рублей.

«ВТБ Мои Инвестиции» - платформа для удобного доступа к инвестициям. С ее помощью можно покупать и продавать ценные бумаги, валюту, фонды и более 3500 инструментов, видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, отслеживать изменения биржевых котировок.

В приложение интегрирован сервис робоэдвайзор, первый официально аккредитованный автосоветник в России. Он определяет инвестиционный профиль пользователя и предоставляет рекомендации по портфелю ценных бумаг, разработанные на базе экспертизы аналитической команды ВТБ. В режиме реального времени робоэдвайзер постоянно отслеживает состояние портфеля и в случае необходимости выдает советы по ребалансировке. Сервис удобен для розничных инвесторов: чтобы принимать грамотные решения, ориентированные на максимальную эффективность инвестиций, теперь необязательно внимательно отслеживать рынок и погружаться в большие объемы аналитики.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU