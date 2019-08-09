Обыски в Красноярском управлении МВД подтвердили в Следственном комитете

СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-09T13:23:17+03:00

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Сначала в СМИ попала неофициальная информация о том, что в Красноярском управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Красноярского края прошли обыски и задержан замначальника отдела Евгений Мотин.

И вот официальная информация от Следственного комитета РФ по Красноярскому краю: по материалам регионального УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего начальника отделения УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый пообещал предпринимателю освободить его предприятие от налоговой проверки. Такая услуга была оценена в 600 тысяч рублей, деньги были нужны якобы для передачи сотрудникам налоговой инспекции. Однако, налоговая проверка не прекратилась, более того, по ее результатам предприниматель был привлечен к ответственности.

8 августа 2019 года были проведены обыски в служебных кабинетах сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю, были изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Обыски провели сотрудники Следственного комитета и УФСБ России по Красноярскому краю. Обвиняемый арестован сроком на 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU