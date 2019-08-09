2019-08-09T11:14:40+03:00
Происшествия

Ачинцев напугал столб дыма над Каменкой, где взорвался склад боеприпасов

Люди подумали, что начнется серия новых взрывов
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото: vk.com/nashachФото: vk.com/nashach
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Сегодня жители Ачинского района снова заметили дым над Каменкой, об этом сообщает Лаборатория новостей.

И все это на фоне повторной эвакуации, которую ошибочно объявили вчера, когда страсти вроде бы немного улеглись. Соцсети тут же наполнились фотографиями дыма над деревней.

Люди посчитали, что это снова загорелись военные склады с боеприпасами и взрывы с эвакуацией могут повториться. В МЧС по Красноярскому краю жителей района успокаивают: дым появился из-за обычного пожара. Тушением занимаются военные. Дым виден и в Ачинске, жители высказывают версию, что горел склад ГСМ. Естественно, что после пережитого любой дым и пожар жители Ачинска воспринимают болезненно, они боятся повторения взрывов, во время которых им пришлось покинуть свои дома.

Напомним, чрезвычайная ситуация произошла 5 августа: в деревне Каменка загорелся артиллерийский склад и начались взрывы боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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