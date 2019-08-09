Жители 200 городов России составили экологический рейтинг. На каком месте Красноярск?

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-09T08:43:54+03:00

В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек

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Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают уровень экологического благополучия, и составили рейтинг, в который вошли 200 крупных городов России. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек, они оценивали утверждение «В моем городе достаточно зелени и чистый свежий воздух» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности жителей экологическим состоянием города.

Средний балл по стране составил 6,6 из возможных 10.

Самые высокие оценки получили курортные города: Геленджик (8,8 балла), Ейск, Майкоп (8,7 балла), Сочи и Ессентуки (по 8,6 балла).

Нижнюю строку рейтинга занял Норильск (Красноярский край) со средним баллом 1,9. Также в числе последних Киселевск (Кемеровская область), жители поставили городу всего 2,7 балла. Третье с конца место занимает Белово (Кемеровская область) с 3,4 балла.

Кстати, четыре из десяти городов-аутсайдеров представляют Кемеровскую область.

Ни один из городов-миллионеров не попал ни в десятку лучших, ни в десятку аутсайдеров. Лучший результат среди миллионеров в 2019 году у Москвы — 51-е место. Самую низкую оценку получил Челябинск — всего 4,3 балла, 186 место в общем рейтинге экологического благополучия.

Красноярск находится на 168 месте из 200, жители поставили городу всего 5,2 балла из 10 возможных.

ИСТОЧНИК KP.RU