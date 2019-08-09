Цены на квартиры-студии в Красноярске подскочили на 12% за год

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-09T08:28:25+03:00

Спрос на микроквартиры снижается, но все же в каждом жилом комплексе их продолжают строить. Фото: Мария ЛЕНЦ

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По данным аналитиков N1.RU, доля студий в общем объеме предложений о продаже недвижимости в городе увеличилась за год с 4% до 6%. Хотя почти во всех районах Красноярска число студий сократилось, исключением стал лишь Октябрьский район, где количество студий, наоборот, возросло на 14%.

Средняя цена студии размером 25 кв. м в июне составила 1,6 млн руб. При этом в Кировском районе города можно купить студию примерно за миллион, а в центре средние расценки — около 2 млн руб.

Цены на микроквартиры размером до 20 «квадратов» также выросли. Стоимость одного квадратного метра в самом маленьком жилье увеличилась на 6% до 61,4 тыс. рублей. Микроквартиры — самый малочисленный сегмент на рынке жилой недвижимости, их всего около 3%. Это и гостинки в старых домах-общежитиях, и очень маленькие студии в новых домах.

На микроквартиры спрос низкий, по мнению аналитиков, спрос на студии уже не будет таким, каким он был лет 10-15 назад. Ипотека и высокие темпы строительства в последние годы сделали доступными для большинства красноярцев более комфортные по площади квартиры.

Максимальная доля микроквартир сейчас сконцентрирована в Октябрьском и Советском районах. Средняя цена такого жилья составляет 1 млн руб. Самые дорогие продают в Октябрьском районе, дешевые — в Ленинском.

ИСТОЧНИК KP.RU