2019-08-09T07:14:02+03:00
Общество

Как выбрать сыр в Красноярске и может ли качественное быть дешевым?

Советы экспертов, мнения покупателей
Татьяна РЯБИНИНА
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Сыры бывают разные. Но дешевыми они быть не могут. К сожалению.Сыры бывают разные. Но дешевыми они быть не могут. К сожалению.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Контроль с лабораторным исследованием сыра и сырной продукции в торговых сетях, прежде всего, в нижнем ценовом сегменте осуществляют специалисты Роспотребнадзора. Эксперты ведомства дали несколько советов красноярцам, как выбирать качественный сыр.

Сейчас много так называемых сырных продуктов. Но натуральный сыр отличается от них прежде всего тем, что содержит большое количество (20-30%) легкоусвояемого молочного белка, множество витаминов, таких как А, Е, D, С, витамины группы В, РР, а также большое количество полезных элементов: железо, калий, кальций, магний, медь, марганец, натрий, фосфор, цинк.

Поэтому при покупке сыра нужно обратить внимание на название.

- Я покупаю сыр в фабричной упаковке, только так можно изучить состав продукта, - делится своим опытом «народный эксперт» Татьяна Геннадьевна.

Кстати, в натуральном сыре могут быть только такие продукты:

- сырое коровье молоко исключительно высшего и первого сорта (оно отдает сыру всю свою животворную силу);

- сырое обезжиренное молоко;

- сырые сливки;

- соль;

- бактериальные закваски и концентраты молочно-кислых бактерий;

- натуральные красители (бета-каротин и экстракт аннато).

Второй признак качественного продукта – цена. Для изготовления 1 кг сыра необходимо примерно 11 литров молока – умножьте цену литра на 11, прибавьте другие расходы на производство сыра.

И, наконец, обратите внимание на внешний вид сыра: ровный рисунок без трещин, ровный белый до светло-желтого цвет, ровная корка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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