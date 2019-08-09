В Красноярском управлении МВД прошли обыски

СЕГОДНЯ 06:27 2019-08-09T06:27:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярском управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Красноярского края прошли обыски, об этом сообщает ТВК.

По данным «ТВК Красноярск», высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в мошенничестве и получении взятки. Сотрудники ФСБ задержали замначальника отдела Евгений Мотин.

То есть сотрудники, которые по долгу службы должны бороться с коррупцией, сами берут взятки и совершают другие уголовно наказуемые действия. Официальной информации по обыскам и задержанию нет, в пресс-службе МВД и ФСБ пока не дали никаких комментариев.

Напомним, уголовное дело бывшего замначальника полиции Александра Кузнецова, которого обвиняют в превышении полномочий, передано в суд. Генерал еще в 2012 году подписал акт приемки работ по строительству следственного изолятора на 200 млн руб., который до сих пор не введен в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU