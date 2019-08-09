В Красноярском управлении МВД прошли обыски
В Красноярском управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Красноярского края прошли обыски, об этом сообщает ТВК.
По данным «ТВК Красноярск», высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в мошенничестве и получении взятки. Сотрудники ФСБ задержали замначальника отдела Евгений Мотин.
То есть сотрудники, которые по долгу службы должны бороться с коррупцией, сами берут взятки и совершают другие уголовно наказуемые действия. Официальной информации по обыскам и задержанию нет, в пресс-службе МВД и ФСБ пока не дали никаких комментариев.
Напомним, уголовное дело бывшего замначальника полиции Александра Кузнецова, которого обвиняют в превышении полномочий, передано в суд. Генерал еще в 2012 году подписал акт приемки работ по строительству следственного изолятора на 200 млн руб., который до сих пор не введен в эксплуатацию.
ИСТОЧНИК KP.RU