Жара отступит. Погода на выходные в Красноярске и Енисейске

СЕГОДНЯ 06:03 2019-08-09T06:03:46+03:00

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Сегодня, в пятницу, ещё жарко, до +27°. Но на ближайших выходных погода в Красноярске изменится. Жара спадет, 10 августа воздух в Красноярск прогреется до +23 градусов днем и +12 ночью. В воскресенье, 11 августа, дневная температура воздуха составит +21, вечером +11.

Вероятность дождя около 90% в субботу и около 60% в воскресенье.

Согласно семидневному прогнозу Гидрометцентра, такая погода простоит в Красноярске до середины следующей недели, к среде воздух прогреется до +27, дни будут ясными и безветренными.

На эти выходные свое 400-летие отмечает Енисейск и многие жители края собираются присоединиться к торжеству. Днем 10 и 11 августа будет +22+24 градуса, вероятность дождя в субботу составляет 91%, в воскресенье – 69%. Тем, кто планирует ехать в Енисейск сегодня, 9 августа, нужно подготовиться к дождю. Его вероятность 95%.

ИСТОЧНИК KP.RU