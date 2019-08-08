2019-08-08T16:04:11+03:00
Общество

Красноярский чиновник проверил, как в автобусах работает система безналичной оплаты

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: администрация КрасноярскаФото: администрация Красноярска
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Замруководителя департамента транспорта Красноярска Витали Чеусов проверил, как работает в городских автобусах безналичная система оплаты. Случилось это после многочисленных жалоб красноярцев на то, что не везде, где работает система расчета по QR-коду, по факту можно рассчитаться за проезд безналичным способом.

Чиновника снабдили камерой, рассказали в пресс-службе администрации Красноярска. Проверено было пять маршрутов, среди которых автобусы №№ 12, 55, 91, 77 и 83. Кондукторов проверяли на компетентность, смотрели, где именно размещены наклейки с QR-кодом

- В каждом автобусе должны быть от 6 до 8 наклеек с QR-кодами приложения, - отметил Виталлий Чеусов, - они могут располагаться как внутри, так и снаружи, главное, чтобы это было доступно для пассажиров.

Также чиновник пояснил, что расчет по безналу не является обязанностью перевозчиков. Это только один из вариантов расчета и действует он на добровольной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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