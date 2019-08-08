В День кошек «Роев ручей» показал бенгала с взглядом кота из «Шрека»

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-08T15:22:21+03:00

Топаз – один из 14 представителей кошачьих, которые живут в красноярском зоопарке

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Обитатели парка флоры и фауны «Роев ручей» из семейства кошачьих, как и все их собратья, сегодня отмечают Всемирный день кошек. Праздник, который объединяет миллионы любителей кошек по всему миру, отмечается традиционно 8 августа. А как их не любить? Они грациозные, мягкие, ласковые, уютные - в общем, настоящие коты. Вот, например, бенгальский кот Топаз – всеобщий любимец в зоопарке Красноярска. Его фишка – фирменный взгляд кота из «Шрека». Красавец!

Кстати, в «Роевом ручье» сегодня содержится 14 видов кошачьих, - рысь обыкновенная, рысь рыжая, сервал, кот-рыболов (виверровый кот), оцелот, кот бенгальский, кот дальневосточный, леопард дальневосточный, пума, барс снежный, тигр амурский, тигр бенгальский (белая вариация), лев африканский, ягуар. И все они абсолютно прекрасны.

ИСТОЧНИК KP.RU