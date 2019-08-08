2019-08-08T15:12:58+03:00
Экономика

ВТБ обеспечил безналичный расчет за металлолом на 1 миллиард рублей

Поделиться:
Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
Изменить размер текста:

По итогам июля оборот ВТБ в рамках сервиса безналичных расчетов за принятый лом превысил 1 миллиард рублей. Услуга предоставляется банком совместно с Расчетной небанковской кредитной организацией «Единая касса» физическим лицам.

На текущий момент сервис находится в полноценной промышленной эксплуатации более чем у 300 компаний-ломозаготовителей, работающих на всей территории России. Максимальная оплата за принятый лом составляет 590 тысяч рублей, а рекордная сумма операций на одну карту в месяц – около 3 млн рублей.

«Предприятия, принимающие лом от физических лиц, ранее использовали наличный расчет. Мы видим высокий потенциал для развития безналичной оплаты в данной отрасли, с каждым месяцем все больше компаний подключают наш новый сервис. По нашим прогнозам, в ближайшей перспективе оборот в рамках запущенной технологии может превысить 20 млрд рублей в месяц», – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Внедренная технология позволяет компаниям-ломозаготовителям существенно оптимизировать финансовые потоки и снизить риски, к которым приводит использование наличных денег. Сервис позволяет организовать систему объективного контроля за операциями, наладить автоматизированный сбор и хранение подтверждающих документов, подготовку отчетов и статистики для контролирующих органов без влияния человеческого фактора.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярский чиновник проверил, как в автобусах работает система безналичной оплаты
В День кошек «Роев ручей» показал бенгала с взглядом кота из «Шрека»
Главное - восстановить утраченное жилье. 8 домов разрушено взрывами на военном складе в Каменке
Власти опровергли информацию о новой эвакуации под Ачинском
Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» очень весело проводили время на Мане
В Красноярском крае специальный фонд займется компенсациями обманутым дольщикам
Красноярцам рекомендуют чаще жаловаться на разбитые дороги
Когда пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в Красноярске
В Красноярском крае у чиновников и депутатов отбирают незаконно приобретенное имущество
Итоги прокурорской проверки минлесхоза Красноярского края: не преступления, а проступки
Прокуроры рассказали, как рубят «сгоревшие» леса в Красноярском крае
В Ачинске открыли пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от взрывов боеприпасов
В Красноярском крае дело о незаконной вырубке леса пытались закрыть шесть раз
В Красноярском крае возбуждено 15 дел о незаконной вырубке леса
Экс-главу Боготола отправили на 6 лет в колонию за мошенничество с квартирой
Собирался купить машину, но нарвался на нож. В Солнечном поймали убийцу парня, которого хотели «развести» на деньги
Два человека погибли и один пострадал в аварии под Назарово
В Красноярске на ходу вспыхнула машина «скорой»
В Красноярском крае могут увеличить тарифы на вывоз мусора