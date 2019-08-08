Власти опровергли информацию о новой эвакуации под Ачинском

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-08T15:16:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Каменку (деревня под Ачинском, где несколько дней назад произошли взрывы на складе боеприпасов в воинской части) вновь экстренно покидают жители, военные и спасатели, передает с места событий корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярск. Напомним, 5 августа здесь произошел взрыв, затем начался пожар – снаряды начали рваться один за другим. Пожар потушили с воздуха самолеты минобороны, и в ведомстве официально заявили: склад не представляет угрозы. Люди начали возвращаться: и вот – снова массово покидают деревню.

В МЧС, правительстве Красноярского края и администрации Ачинска эвакуацию не подтвердили, заявив, - ложная тревога.

- По Ачинску прошло СМС-оповещение об эвакуации. Это ошибочное оповещение. Сейчас проводится проверка, кто мог это сделать. Людей информируют об ошибке, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в правительстве края.

Также в правительстве попросили всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

ИСТОЧНИК KP.RU