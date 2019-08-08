Красноярцам рекомендуют чаще жаловаться на разбитые дороги

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-08T11:32:39+03:00

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Общественники и госавтоинспекторы обсудили состояние улично-дорожной сети в Красноярске и крае. И пришли к выводу, что жителям следует чаще… жаловаться на разбитые дороги. По мнению общественников, помимо очевидных проблем с дорогами в крае важно еще и то, что нормативно-правовая база, которая действует сегодня, устарела: рабочие при ремонте применяют новое оборудование, но старые технологические решения.

И чтобы повлиять на ситуацию, нужно чаще сообщать о разбитых дорогах тем, кто ответственен за их ремонт.

- С целью приведения в удовлетворительное содержание автомобильных дорог и улиц Красноярского края инспекторы рекомендуют всем участникам дорожного движения проявлять активную гражданскую позицию, - говорят в ГИБДД. - А именно: предоставлять сведения балансодержателю дорог об участках, которые, по их мнению, необходимо приводить в нормативное состояние.

Если речь идет о Красноярске, то за качество дорог здесь отвечает УДИБ (Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства). Направлять жалобы следует именно сюда: Можайского, 11, 8 (391) 217-98-13.

ИСТОЧНИК KP.RU