2019-08-08T11:32:39+03:00
Общество

Красноярцам рекомендуют чаще жаловаться на разбитые дороги

Это поможет лучше содержать улично-дорожную сеть
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Красноярцам рекомендуют чаще жаловаться на разбитые дорогиКрасноярцам рекомендуют чаще жаловаться на разбитые дорогиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Общественники и госавтоинспекторы обсудили состояние улично-дорожной сети в Красноярске и крае. И пришли к выводу, что жителям следует чаще… жаловаться на разбитые дороги. По мнению общественников, помимо очевидных проблем с дорогами в крае важно еще и то, что нормативно-правовая база, которая действует сегодня, устарела: рабочие при ремонте применяют новое оборудование, но старые технологические решения.

И чтобы повлиять на ситуацию, нужно чаще сообщать о разбитых дорогах тем, кто ответственен за их ремонт.

- С целью приведения в удовлетворительное содержание автомобильных дорог и улиц Красноярского края инспекторы рекомендуют всем участникам дорожного движения проявлять активную гражданскую позицию, - говорят в ГИБДД. - А именно: предоставлять сведения балансодержателю дорог об участках, которые, по их мнению, необходимо приводить в нормативное состояние.

Если речь идет о Красноярске, то за качество дорог здесь отвечает УДИБ (Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства). Направлять жалобы следует именно сюда: Можайского, 11, 8 (391) 217-98-13.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Когда пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в Красноярске
В Красноярском крае у чиновников и депутатов отбирают незаконно приобретенное имущество
Итоги прокурорской проверки минлесхоза Красноярского края: не преступления, а проступки
Прокуроры рассказали, как рубят «сгоревшие» леса в Красноярском крае
В Ачинске открыли пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от взрывов боеприпасов
В Красноярском крае дело о незаконной вырубке леса пытались закрыть шесть раз
В Красноярском крае возбуждено 15 дел о незаконной вырубке леса
Экс-главу Боготола отправили на 6 лет в колонию за мошенничество с квартирой
Собирался купить машину, но нарвался на нож. В Солнечном поймали убийцу парня, которого хотели «развести» на деньги
Два человека погибли и один пострадал в аварии под Назарово
В Красноярске на ходу вспыхнула машина «скорой»
В Красноярском крае могут увеличить тарифы на вывоз мусора