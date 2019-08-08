2019-08-08T11:08:01+03:00
Общество

В Красноярском крае у чиновников и депутатов отбирают незаконно приобретенное имущество

За последние полгода в суд направлено два иска
Татьяна РЯБИНИНА
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Каждый рубль в кармане чиновника должен быть законным.Каждый рубль в кармане чиновника должен быть законным.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В пресс-центре «Комсомольской правды»- Красноярск прокурор Красноярского края Михаил Савчин подвел итоги работы органов прокуратуры в первом полугодии 2019 года.

В частности, он рассказал о распространенных в крае нарушениях, связанных с тем, что чиновники и депутаты не представляют полные и достоверные данные о своем имуществе. А между тем, прокуратура досконально изучает не только все декларации, но и движение по счетам. И если, например, чиновник или депутат регулярно платит за квартиру, которая по документам ему не принадлежит, это тоже становится поводом для дополнительной проверки.

За первые полгода 2019 года прокуратура Красноярского края выявила уже более 300 случаев нарушений в оформлении декларации о доходах. Наибольшее число нарушений у депутатов Енисейского, Ирбейского, Курагинского, Рыбинского районов края. Меры прокурорского надзора привели к тому, что администрация губернатора края организовала работу по досрочному прекращению полномочий депутатов, нарушающих закон.

С прошлого года в крае начала формироваться судебная практика по искам прокуроров об обращении в доход государства имущества чиновников, если они не смогут доказать законность его приобретения. В этом году в суд направлено два иска на сумму 6,5 миллиона рублей. Одно дело уже рассмотрено, с бывшего депутата в доход государства взыскано 3 миллиона рублей, он не смог доказать законность покупки дорогого автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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