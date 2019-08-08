Итоги прокурорской проверки минлесхоза Красноярского края: не преступления, а проступки

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-08T10:42:17+03:00

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В пресс-центре «Комсомольской правды»- Красноярск прокурор Красноярского края Михаил Савчин подвел итоги работы органов прокуратуры в первом полугодии 2019 года. В частности, Михаил Михайлович сообщил о том, что часто поводами для прокурорских проверок становятся сообщения СМИ. А также работники прокуратуры реагируют и на заявления должностных лиц.

Одним из поводов для прокурорской проверки стали громкие заявления экс-главы счетной палаты Татьяны Давыденко о нарушениях в лесной отрасли.

«По поступившим к нам материалам Счетной палаты мы проводили проверку, но касалась она не пожаров, а действий должностных лиц министерства лесного хозяйства», уточнил Михаил Савчин.

Без нарушений не обошлось. Но преступлений не нашли.

– Семь должностных лиц, в том числе и заместитель министра лесного хозяйства, привлечены к дисциплинарной ответственности. Но преступных действий сотрудников министерства обнаружено не было. Есть только должностные проступки, - рассказал Михаил Савчин.

ИСТОЧНИК KP.RU