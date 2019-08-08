2019-08-08T10:35:08+03:00
Происшествия

Прокуроры рассказали, как рубят «сгоревшие» леса в Красноярском крае

На примере конкретного уголовного дела
Татьяна РЯБИНИНА
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Прокуроры рассказали, как рубят «сгоревшие» леса в Красноярском краеПрокуроры рассказали, как рубят «сгоревшие» леса в Красноярском краеФото: Мария ЛЕНЦ
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В пресс-центре «Комсомольской правды»- Красноярск прокурор Красноярского края Михаил Савчин подвел итоги работы органов прокуратуры в первом полугодии 2019 года и пояснил: «По каждому лесному пожару мы проводим прокурорскую проверку, чтобы установить его причины. Установлено, что 409 возгораний произошли по вине местных жителей, 394 - это пожары, перешедшие с земель иных категорий, 42 - от линейных объектов, 789 - от гроз».

Что касается попыток скрыть незаконные вырубки с помощью пожаров, то ситуация порой складывается обратная. Михаил Савчин привел в пример уголовное дело, возбужденное в Абанском районе Красноярского края.

В июне этого года некое ООО «Метелица» получило от лесничества в Абанском районе разрешение на санитарную рубку леса после лесного пожара.

«При осмотре места вырубки, а также изучении документов прокурором было установлено, что разрешение на рубку после пожара было получено, но самого пожара не было. Материалы проверки были переданы в следственные органы, которые 17 июля приняли решение о возбуждении уголовного дела», - рассказал прокурор Красноярского края.

Еще пять уголовных дел июля и начала августа разворачиваются по тому же сценарию: пожара не было, но рубят как бы после пожара. Напомним, лес, пострадавший после пожар, уже не идет в дело и годится только на дрова. Причем, если его не вырубить, его съедят вредители. Однако под санитарными рубками порой скрываются незаконные, уголовно наказуемые действия должностных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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