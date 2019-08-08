СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-08T10:18:46+03:00

В Красноярском крае дело о незаконной вырубке леса пытались закрыть шесть раз Фото: Мария ЛЕНЦ

Но оно все же дошло до суда

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В пресс-центре «Комсомольской правды»- Красноярск прокурор Красноярского края Михаил Савчин подвел итоги работы органов прокуратуры в первом полугодии 2019 года.

На фоне последних событий в лесной отрасли, Михаил Савчин рассказал историю уголовного дела о незаконной вырубке леса на Торгашинском хребте, которое началось еще в 2014 году.

Вырубку организовали два депутата Березовского районного совета, используя подложные документы. Ущерб оценили сначала в 1,7 миллиона рублей, но затем он увеличился до 9 миллионов.

- В 2015 году было незаконно отменено постановление о возбуждении уголовного дела, - рассказал Михаил Савчин.

Затем еще пять раз пытались закрыть дело, и каждый раз прокуратура обращалась в суд, - и все это длилось несколько лет. Довести дело до суда удалось лишь в мае 2019 года, сейчас оно передано в Березовский районный суд.

- Суд должен давать справедливую оценку действиям должностных лиц, которые расхищают наши леса, - подвел итог долгого дела Михаил Савчин.

ИСТОЧНИК KP.RU