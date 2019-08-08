2019-08-08T10:05:43+03:00
Общество

В Красноярском крае возбуждено 15 дел о незаконной вырубке леса

Об этом сообщил прокурор Красноярского края Михаил Савчин
Татьяна РЯБИНИНА
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В Красноярском крае возбуждено 15 дел о незаконной вырубке лесаВ Красноярском крае возбуждено 15 дел о незаконной вырубке лесаФото: Мария ЛЕНЦ
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В пресс-центре «Комсомольской правды»- Красноярск прокурор Красноярского края Михаил Савчин подвел итоги работы органов прокуратуры в первом полугодии 2019 года. На фоне лесных пожаров, конечно, прозвучал вопрос от журналистов о том, что сейчас происходит в этой сфере.

- Постоянно проводятся прокурорами надзорные мероприятия. Осуществляются как в министерстве лесного хозяйства, так и в конкретных районах края… На сегодня в производстве следственных органов находится 15 уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями чиновников в отношении лесов. Надзираем за расследованием, - сказал Савчин.

Однако связь между незаконными вырубками и местами, в которых горят, пока не установлена. Сейчас эту работу ведут сотрудники полиции. Они должны проанализировать, совпадают ли эти районы. Впрочем, площадь пожаров и площадь незаконной вырубки очень разная. Незаконные вырубки обнаружены на площади около 60 гектаров, а огнем охвачено около миллиона гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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