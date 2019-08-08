СЕГОДНЯ 09:20 2019-08-08T09:20:31+03:00

Экс-главу Боготола отправили на 6 лет в колонию за мошенничество с квартирой Фото: Мария ЛЕНЦ

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Ближайшие 6 лет бывший глава Боготола проведет в колонии общего режима. Приговор суда уже вступил в законную силу, сообщает прокуратура Красноярского края. Напомним, экс-чиновника поймали на мошенничестве. Он занимался махинациями с недвижимостью по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае». И даже сколотил для этого преступную группу.

- В ходе судебного следствия установлено, что чиновник совершил приобретение путем обмана в свою пользу права собственности на квартиру, находящуюся в муниципальной собственности города, через незаконную приватизацию на подконтрольное ему подставное лицо, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Как все было организовано? Мэр предложил одному из депутатов горсовета городка найти подставного человека, который оформил бы на себя право собственности. Естественно, не бесплатно – мошенники пообещали ему вознаграждение. Параллельно чиновник «состряпал» поддельный договор социального найма – согласно ему подставной человек якобы жил в аварийном доме, который фактически принадлежит муниципалитету и подлежит расселению. Подставной участник группы быстренько приватизировал аварийную квартиру (тоже, видимо, не без помощи «сверху»). Ну, а дальше – дело техники. Дом расселили, а новую квартиру подставной человек отдал мэру. Ущерб от действий мэра-мошенника составил 1,7 миллиона рублей. Квартира возвращена городу.

ИСТОЧНИК KP.RU