СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-08T09:03:00+03:00

Собирался купить машину, но нарвался на нож. В Солнечном поймали убийцу парня, которого хотели «развести» на деньги Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Солнечном, в припаркованном автомобиле, было найдено тело 21-летнего парня, сообщает Запад24. Его зарезали. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, тревогу стала бить сестра убитого – в ночь на 7 августа она позвонила в полицию. Она сообщила: брат отправился на встречу с продавцом, хотел машину купить. Поехал на своей. И не дает о себе знать. Оказалось, беспокоилась девушка не зря… На место вызвали группу следователей краевого СК.

- По предварительной версии следствия, 06 августа в вечернее время 38-летний житель микрорайона «Солнечный» краевого центра под вымышленным предлогом назначил встречу ранее незнакомому ему 21-летнему мужчине, и стал требовать передачи ему денежных средств, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по красноярскому краю. - В ходе завязавшейся потасовки злоумышленник нанес потерпевшему удар ножом, оказавшийся смертельным.

Убив парня, он оттащил тело в салон машин, забрал 50 тысяч, а ключи от авто выкинул в кусты. Преступника уже задержали, на него завели уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU