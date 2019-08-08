Два человека погибли и один пострадал в аварии под Назарово

СЕГОДНЯ 08:35 2019-08-08T08:35:04+03:00

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В Назаровском районе трагедией окончилась вечеринка в честь встречи выпускников. В ДТП, которое произошло на 47 километре трассы Ачинск – Ужур – Троицкое, погибли два человека, еще один с травмами доставлен в больницу, сообщает Назарово-онлайн. Праздник шел своим чередом, когда мужчины решили: а не рвануть ли в Верхний Ададым (родная деревенька, где все они учились). И поехали.

В какой-то момент водитель Лады Гранты не справился с управлением – машину вышвырнуло в кювет и перевернуло. Ни сам водитель, ни его пассажиры ремнями безопасности пристегнуты не были. Их выкинуло из машины и раскидало в радиусе 15 метров. Сам водитель, мужчина 1964 года рождения, и его одноклассник погибли на месте. Еще один мужчина госпитализирован, за его жизнь борются медики. На месте аварии инспекторы ГИБДД нашли пару бутылок водки, одна початая.

ИСТОЧНИК KP.RU