2019-08-08T08:35:04+03:00
Происшествия

Два человека погибли и один пострадал в аварии под Назарово

ДТП случилось на 47-м километре трассы Ачинск-Ужур-Троицкое
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Два человека погибли и один пострадал в аварии под Назарово Фото: Назарово-онлайнДва человека погибли и один пострадал в аварии под Назарово Фото: Назарово-онлайн
Изменить размер текста:

В Назаровском районе трагедией окончилась вечеринка в честь встречи выпускников. В ДТП, которое произошло на 47 километре трассы АчинскУжур – Троицкое, погибли два человека, еще один с травмами доставлен в больницу, сообщает Назарово-онлайн. Праздник шел своим чередом, когда мужчины решили: а не рвануть ли в Верхний Ададым (родная деревенька, где все они учились). И поехали.

В какой-то момент водитель Лады Гранты не справился с управлением – машину вышвырнуло в кювет и перевернуло. Ни сам водитель, ни его пассажиры ремнями безопасности пристегнуты не были. Их выкинуло из машины и раскидало в радиусе 15 метров. Сам водитель, мужчина 1964 года рождения, и его одноклассник погибли на месте. Еще один мужчина госпитализирован, за его жизнь борются медики. На месте аварии инспекторы ГИБДД нашли пару бутылок водки, одна початая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярцам рекомендуют чаще жаловаться на разбитые дороги
Когда пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в Красноярске
В Красноярском крае у чиновников и депутатов отбирают незаконно приобретенное имущество
Итоги прокурорской проверки минлесхоза Красноярского края: не преступления, а проступки
Прокуроры рассказали, как рубят «сгоревшие» леса в Красноярском крае
В Ачинске открыли пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от взрывов боеприпасов
В Красноярском крае дело о незаконной вырубке леса пытались закрыть шесть раз
В Красноярском крае возбуждено 15 дел о незаконной вырубке леса
Экс-главу Боготола отправили на 6 лет в колонию за мошенничество с квартирой
Собирался купить машину, но нарвался на нож. В Солнечном поймали убийцу парня, которого хотели «развести» на деньги
В Красноярске на ходу вспыхнула машина «скорой»
В Красноярском крае могут увеличить тарифы на вывоз мусора