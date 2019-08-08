2019-08-08T07:59:55+03:00
Происшествия

В Красноярске на ходу вспыхнула машина «скорой»

Водитель сумел справиться с пламенем
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Полыхнула прямо на дороге Фото: соцсетиПолыхнула прямо на дороге Фото: соцсети
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Накануне на Северном шоссе прямо на ходу полыхнула машина «скорой помощи», сообщает 7 канал - Красноярск. Пламя вырвалось из-под капота и мигом охватило салон автомобиля. Красноярцы поделились снимками происшествия в соцсетях.

Вся кабина объята пламенем Фото: соцсети

Вся кабина объята пламенем Фото: соцсети

Как рассказали в краевом минздраве, экипаж «скорой» и бригада медиков, ехавших на вызов, не пострадали. Другие участники дорожного движения также не пострадали. Водитель сумел быстро справиться с ситуацией. Правда, на вызов медикам пришлось ехать уже на другом автомобиле.

Вероятнее всего, автомобиль был неисправен. Сейчас этот вопрос устанавливается. Красноярцы в соцсетях вообще раскритиковали автомобили «скорой помощи», назвав их не слишком-то качественными. По словам пользователей, даже в новом состоянии машина требует немало сил и ухода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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