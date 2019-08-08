В Красноярском крае могут увеличить тарифы на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 07:33 2019-08-08T07:33:51+03:00

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В Красноярском крае намереваются пересмотреть тарифы на вывоз мусора, сообщает ТВК. Вопрос обсудили в Заксобрании региона, и связан пересмотр с укрупнением зон утилизации. Проще говоря, территориальную схему по обращению с ТКО изменят: ту, что действовала ранее, с ноября 2016 года, решено актуализировать.

С инициативой укрупнения зон переработки отходов выступило минэкологии. В планах – объединить Абанскую и Канскую зоны, Кодинскую, Богучанскую и Мотыгинскую. Что касается Красноярска, то здесь собираются к правобережной зоне добавить Железногорскую и Зеленогорскую. Очевидно, данные действия приведут к пересмотру тарифов на вывоз мусора. И в некоторых городах и районах они будут пересмотрены в сторону увеличения. Добавим, что ранее в Красноярске действовал единый тариф. Однако для правобережья он может поменяться – в случае укрупнения.

ИСТОЧНИК KP.RU