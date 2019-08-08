Отправлен в отставку замминистра промышленности Красноярского края

СЕГОДНЯ 07:03 2019-08-08T07:03:32+03:00

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В правительстве Красноярского края – новая отставка. Свой пост покинул замминистра промышленности, строительства и ЖКХ Александр Мазур. По информации официального портала властей края, Мазур оставил должность по собственному желанию. Распоряжение о его увольнении подписал председатель регионального правительства Юрий Лапшин, и оно уже вступило в законную силу.

Пока официально не сообщается, кто именно займет кресло замминистра. Добавим, что Александр Мазур был назначен на должность в ноябре прошлого года. Государственный контракт с ним заключили на три года. Причина, по которой Мазур решил оставить пост, также не указывается. Известно, что до назначения на должность Александр Мазур работал в сфере энергетики и имеет большой опыт. Несколько лет назад был начальником отдела энергетики и мониторинга функционирования систем жизнеобеспечения министерства энергетики и ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU