На территории Ачинского района полностью отменен режим ЧС

СЕГОДНЯ 06:09 2019-08-08T06:09:11+03:00

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Власти отменили режим ЧС на территории Ачинского района, где 5 августа, около 17.30 по местному времени произошла серия взрывов на складе боеприпасов. Соответствующее постановление размешено на официальном портале районной администрации.

- В связи с ликвидацией угрозы распространения чрезвычайной ситуации в районе Каменки и снятия режима ЧС в Ачинске, глава Ачинского района Евгений Розанчугов подписал постановление «Об снятии режима функционирования чрезвычайной ситуации» на всей территории Ачинского района с 20.00 часов 7 августа, - сообщили в администрации Ачинского района.

Напомним, накануне в минобороны России официально заявили: склад боеприпасов обезврежен и никакой угрозы населению не несет. В данный момент жители Ачинска возвращаются в свои дома. В Каменку начали запускать жителей - за вещами и документами. Однако оцепление еще сохраняется – на территории деревни работают саперы.

ИСТОЧНИК KP.RU