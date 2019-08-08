2019-08-08T05:48:17+03:00
Общество

В Красноярске на Николаевской сопке начали возводить трамплины

Это будет целый комплекс, рассказали в Красспорте
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: красспортФото: красспорт
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Сейчас на Николаевской сопке полным ходом идут земляные работы – здесь будут строить комплекс трамплинов. Об этом сообщили накануне в Красспорте.

Старые и ветхие трамплины, которые возвели здесь еще в советское время, демонтировали незадолго до Универсиады - во время строительства кластера «Сопка». Вместо пяти стареньких трамплинов здесь построят три новых (высотой в 20, 40 и 60 метров). Как рассказали в Красспорте, здесь можно будет проводить и тренировки, и соревнования.

К слову, торги по объекту провели еще минувшей весной. Начальная стоимость контракта - 167 миллионов рублей. Деньги выделяют по системе софнансирования – и из краевого бюджета, и из федерального. Добавим, что ввести в эксплуатацию трамплины планируют уже этой зимой. После завершения строительства комплекс передадут в федеральную собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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