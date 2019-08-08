Взрыв льда. Под Назарово погиб водитель фуры, перевозившей сухой лед

СЕГОДНЯ 05:29 2019-08-08T07:10:04+03:00

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В Назаровском районе, на трассе Ачинск – Ужур – Троицкое, обнаружена разрушенная фура. Нет, грузовик не попал в ДТП – он… взорвался. Водитель погиб на месте. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, в грузовик перевозил сухой лед (двуокись углерода). Что именно стало причиной взрыва – выясняют сотрудники полиции.

Участок трассы Ачинск-Ужур-Троицкий. Фура взорвалась. Водитель погиб.

- Предположительно, в результате технических неисправностей произошло разрушение автомобиля. Водитель погиб на месте, - подтвердил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Владимир Юрченко. - В настоящее время сотрудниками ГИБДД перекрыт участок дороги в районе происшествия.

На месте происшествия работает группа следователей. Добавим, что угрозы для людей нет, хотя груз довольно опасный – при нарушении температурного режима сухой лет может перейти из твердого состояния в газообразное. Не исключено, что именно это и произошло. По неподтвержденной пока информации, водитель ехал из Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU