Жителей Каменки начали пускать в деревню за вещами

СЕГОДНЯ 04:45 2019-08-08T06:17:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей пострадавшей от взрывов боеприпасов Каменки пропускают на территорию деревня, - за документами и вещами. Неофициально – людей пускали еще со среды, 7 августа.

- Мы сразу решили, что первым делом туда поедем, как только все закончится, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Марина Семенова. – У меня мама там живет. Сейчас у нее ни документов, ни вещей. Она за дом переживает – как да что. Вдруг там кроме печной трубы ничего не осталось… И соседи наши тоже все стремятся к своим домам. Военных, конечно, осаждают на этот счет – ну, потому что страшно, что ничего не осталось, они должны понять. Сейчас тут по несколько машин пропускают за оцепление, ждем своей очереди.

Ущерб от взрывов на складе боеприпасов в военной части еще предстоит оценить. И касаться оценка будет не только домов и пострадавших жителей Каменки, Малого Улуя и Ачинска, но и ущерба, который понесли военные. Эксперты предварительно заявили, что он может превышать миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU