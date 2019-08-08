Жители Каменки показали, как выглядит поселок после взрывов боеприпасов на складе военной части

СЕГОДНЯ 04:29 2019-08-08T07:17:47+03:00

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Жители Каменки показали, как выглядит деревня после серии взрывов на складе боеприпасов в военной части.

Каменка после взрыва. 6 августа 2019.После взрыва

Напомним, 5 августа, около 17.30 по местному времени, на складе произошел взрыв, затем начался пожар, и артиллерийские снаряды один за другим начали подрываться. Жители военного городка в панике бросились кто куда: одни своим ходом пытались уйти от взрывов, других вывозили военные. В тот же вечер власти районного центра, Ачинска, предложили жителям 100-тысячного города эвакуироваться. На территории район был введен режим ЧС. Пожар на складе тушили с воздуха, военные ИЛ-76, чтобы пролить территорию, сбросили на район бедствия порядка 300 тонн воды.

Фото: соцсети

Сейчас в поселке работают саперы. Режим ЧС в Ачинске снят, и жители города уже вернулись в свои дома. С Каменкой сложнее – здесь, по очевидным причинам, разбросано множество боевых снарядов. Однако, по неофициальной информации, часть людей все-таки пустили в поселок, чтобы забрать документы и деньги. Несмотря на запрет, люди сняли последствия взрывов на видео. Некоторые дома полностью разрушены, некоторые пострадали частично. Везде в поселке лежат не взорванные снаряды и осколки от разорвавшихся.

Фото:соцсети

Добавим, что в военном комиссариате Ачинска уже начат прием документов от пострадавших. Позднее, когда саперы окончат работы, такой пункт откроется и в Каменке. Военные уже официально заявили, что склад боеприпасов не несет никакой опасности населению. В Каменку жители поселка смогут вернуться 9 августа - до этого времени здесь работают саперы.

ИСТОЧНИК KP.RU