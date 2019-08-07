Выхлоп не по норме: минэкологии обнаружило два автобуса, загрязняющих воздух в Красноярске
Минэкологии совместно с прокуратурой и полицией продолжает проводить замеры уровня загрязнения в отработанных газах на маршрутах общественного транспорта в Красноярске. На этот раз они проходили в Октябрьском районе города. Как рассказали в пресс-службе министерства, очередной рейд выявил двух нарушителей. Они, к слову, по понятным причинам не первые в городе. Специалисты проверили маршрут номер 52 на конечной остановке Мясокомбинат с помощью переносного газоанализатора и дымометра. Два автобуса не соответствуют нормам.
- По результатам отобранных проб выявили два случая превышения загрязняющих веществ в отработанных газах от пассажирского автотранспорта, - сообщает министерство. - Перевозчика привлекут к административной ответственности.
Напомним, что министерство не первый год проводит подобные рейды в Красноярске. Замеры делают до октября, при минусовых температурах рейды не проводят.
ИСТОЧНИК KP.RU