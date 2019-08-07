2019-08-07T14:41:02+03:00
Происшествия

Суд обязал наркомана, сварившего сердце подруги, выплатить 1,5 миллиона рублей семье погибшей

Приговор жителю Красноярска вынесли еще осенью, но прокуроры обратились в суд с иском - в интересах пострадавшей семьи
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Суд обязал наркомана, сварившего сердце подруги, выплатить 1,5 миллиона рублей семье погибшейСуд обязал наркомана, сварившего сердце подруги, выплатить 1,5 миллиона рублей семье погибшейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Это совершенно дикое преступление вспомнят многие: 36-летний Алексей Ястребов (наркоман со стажем) 129 раз ударил свою знакомую ножом, затем вскрыл тело женщины и положил легкое и сердце в кастрюлю. Произошло все в поселке Энергетиков весной прошлого года. Позднее преступник оправдывался: мол, сам в ужасе, не помню как было. 15 октября прошлого года ему вынесли приговор - 12 лет лишения свободы и принудительное лечение. На этом история не закончилась. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, надзорники подали в суд еще один иск - в интересах семьи погибшей.

У женщины остались двое детей (3и 9 лет) и пожилая мама, сообщает Запад24. С иском о взыскании компенсации в пользу двух несовершеннолетних детей и их бабушки в суд обратился прокурор Ленинского района Прокуроры посчитали, что потеря матери и невозможность получать заботу и любов - невосполнимая утрата для этой семьи. Суд согласился и обязал Ястребова выплатить по 500 тысяч рублей каждому из членов семьи. Таким образом, он заплатит 1,5 миллиона рублей морального вреда пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выхлоп не по норме: минэкологии обнаружило два автобуса, загрязняющих воздух в Красноярске
Группа ВТБ приобрела «Первый ОФД»
В Красноярске сквер Универсиады украсят «цветные» газоны
Полиция выясняет причины лесных пожаров и проверяет законность лесозаготовки на севере Красноярского края
Военные прокуроры начали прием пострадавших от взрыва боеприпасов под Ачинском
В Красноярске на правом берегу упал кран: погиб один человек
В Красноярске школьный двор благоустроили фигурами из вторсырья
«Мы сидим без воды»: в поселке под Красноярском сгорел дом на две семьи
В Красноярске начался сезон ярмарок выходного дня
В Красноярск вернулась 30-градусная жара, но к выходным похолодает
Дым от лесных пожаров вновь вернулся в Красноярск
250 эвакуированных в Красноярск жителей Ачинска отправили домой спецпоездом