Суд обязал наркомана, сварившего сердце подруги, выплатить 1,5 миллиона рублей семье погибшей

СЕГОДНЯ 14:41 2019-08-07T14:41:02+03:00

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Это совершенно дикое преступление вспомнят многие: 36-летний Алексей Ястребов (наркоман со стажем) 129 раз ударил свою знакомую ножом, затем вскрыл тело женщины и положил легкое и сердце в кастрюлю. Произошло все в поселке Энергетиков весной прошлого года. Позднее преступник оправдывался: мол, сам в ужасе, не помню как было. 15 октября прошлого года ему вынесли приговор - 12 лет лишения свободы и принудительное лечение. На этом история не закончилась. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, надзорники подали в суд еще один иск - в интересах семьи погибшей.

У женщины остались двое детей (3и 9 лет) и пожилая мама, сообщает Запад24. С иском о взыскании компенсации в пользу двух несовершеннолетних детей и их бабушки в суд обратился прокурор Ленинского района Прокуроры посчитали, что потеря матери и невозможность получать заботу и любов - невосполнимая утрата для этой семьи. Суд согласился и обязал Ястребова выплатить по 500 тысяч рублей каждому из членов семьи. Таким образом, он заплатит 1,5 миллиона рублей морального вреда пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU