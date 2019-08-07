2019-08-07T14:09:34+03:00
Экономика

Группа ВТБ приобрела «Первый ОФД»

Группа ВТБ приобрела 100% акций оператора фискальных данных «Первый ОФД» (АО «ЭСК») у группы ЕСН
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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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«Первый ОФД» передает фискальные данные в режиме близком к реальному времени от контрольно-кассовой техники в Федеральную налоговую службу России. Компания обслуживает порядка 400 тысяч касс и входит в тройку крупнейших операторов фискальных данных страны с долей рынка 16%.

Приобретение «Первого ОФД» является стратегической инвестицией, направленной на расширение сервисов для клиентов и усиление моделей монетизации данных группы. На основе данных, получаемых от ОФД, ВТБ сможет оперативно проводить мониторинг финансового положения корпоративных клиентов, усовершенствовать скоринговые модели и увеличить конверсию таргетированных предложений.

Группа ВТБ совместно с «Первым ОФД» намерена развивать продуктовый ряд в части сложных аналитических продуктов на основе больших данных для корпоративных клиентов и разрабатывать высокотехнологичные решения для цифрового маркетинга.

Борис Красновский, генеральный директор группы ЕСН, подчеркнул: «Мы видим, что рынок ОФД развивается в сторону объединения игроков с дополняющими друг друга компетенциями, которые позволят предложить клиенту максимально эффективный сервис. «Первый ОФД» - это успешный бизнес с сильной, креативной командой. Мы желаем успехов альянсу ВТБ и «Первого ОФД».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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